Letta: "Pd primo nei sondaggi, stare al governo con Draghi ci fa bene"

Ansa

"Vedo che i risultati arrivano e che stare al governo con Draghi ci fa bene". Così il segretario dem Enrico Letta, commentando il sondaggio Ipsos secondo cui il Pd scavalca la Lega e si attesta come primo partito d'Italia. "Erano quattro anni che non ci davano prima forza del Paese. Questi numeri dicono che noi ci siamo. Trasformeremo i sondaggi in voti e vinceremo le elezioni", ha quindi aggiunto Letta.