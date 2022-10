Letta: "Non spetta a maggioranza dire a opposizione come comportarsi"

Prosegue il botta e risposta tra maggioranza e opposizione dopo le frasi di Enrico Letta e Giorgia Meloni.

Il segretario Dem aveva detto che "l'inizio di questa legislatura è il peggiore che potesse esserci" e la leader di Fratelli d'Italia aveva replicato definendo quelle di Letta "parole gravissime" per cui avrebbe dovuto scusarsi. "Non è la maggioranza a dire all'opposizione cosa dire e come dirlo", ha tuonato di nuovo il leader del Pd.