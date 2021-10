Letta: "Non ci sono ipotesi di elezioni anticipate in primavera"

Ansa

"Non ci sono ipotesi di elezioni anticipate in primavera". Lo assicura Enrico Letta nella sua replica finale alla direzione del Partito democratico. Il segretario Pd sottolinea poi che fino all'elezione del Presidente della Repubblica non si metterà mano alla legge elettorale e spiega: "Ha senso cambiarla se c'è un'intesa con l'altra parte politica. Non si cambia da soli. E fino all'elezione al Quirinale nel centrodestra non si muoverà una virgola".