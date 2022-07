Letta: "Con la caduta di Draghi si è compiuto un suicidio collettivo"

Con la caduta di Draghi "credo che quello che si è compiuto sia stato un suicidio collettivo della politica italiana e credo che le nostre istituzioni, la nostra politica escano molto ammaccate".

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla trasmissione tv "Mezz'ora in più". "Questa maggioranza era unica e irripetibile, perché con Salvini mai più. Ma andava fatto per il bene del Paese, con l'occasione eccezionale di avere Draghi come presidente del Consiglio". La rottura dai 5 Stelle, ha proseguito, "in queste elezioni è irreversibile"-