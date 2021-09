Letta: collettività non può pagare i tamponi per chi non si vaccina

Ansa

Sulla questione tamponi, Enrico Letta sottolinea che non possono essere gratuiti per chi non voglia vaccinarsi. "Va bene che il prezzo del tampone sia calmierato e sia al minimo ma il tampone gratis, a carico della collettività, vuol dire che va a carico di chi si è vaccinato e ha fatto una scelta di responsabilità", ha spiegato il segretario del Pd per il quale "estendere la vaccinazione e l'obbligo del Green Pass è la scelta giusta".