Leopolda, la Boschi contro il Pd: "Sta diventando il partito delle tasse"

Nel secondo giorno della Leopolda , Italia Viva sceglie il suo "nemico": il Partito Democratico . Almeno stando alla bordata di Maria Elena Bosch i che ha scatenato, a catena, reazioni furiose da parte dei suo ex compagni di banco. "Sta diventando il partito delle tasse, e noi non siamo il partito delle tasse. Mi sembra evidente - ha tuonato la capogruppo alla Camera di Iv- Noi le tasse le abbiamo sempre abbassate e vogliamo che adesso non aumentino".

Durissimo Emanuele Fiano, che non usa mezzi termini: "Per Ettore Rosato e Maria Elena Boschi il Pd è il partito delle tasse. Non sembrava così quando l’altra mattina alle 5 Teresa Bellanova ed Elena Bonetti hanno approvato in Consiglio dei ministri la Legge di Bilancio. Se dovete distruggere per esistere, il viaggio sul Titanic è appena cominciato”.

Anche Andrea Orlando replica alla Boschi senza filtri: "Dobbiamo dire con molta franchezza ai nostri alleati che ci devono dire se in qualche modo rispetto a quaranta giorni fa si ritiene che non ci siano più le ragioni per tentare questa scommessa - così il vicesegretario del Pd - Noi pensiamo che ci siano, ci fidiamo di Conte e della nostra delegazione al Governo come degli altri ministri. Se qualche elemento di fiducia è venuto meno è meglio che lo si dica". Più accomodante, invece, la posizione del segretario dem: "Non è il momento delle polemiche", taglia corto Nicola Zingaretti impegnato a Perugia per il tour elettorale.