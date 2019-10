Leopolda, Italia Viva presenta il suo simbolo: è un gabbiano stilizzato

La scritta Italia Viva in blu e fucsia, il gabbiano stilizzato che la sormonta, una fascia fucsia sottostante: è questo il simbolo del partito fondato da Matteo Renzi, scelto con un voto online e calato in formato gigante sopra il palco della Leopolda. "Non so se c'è un leader, so che c'è una squadra che farà dell'Italia un posto più bello", aveva dichiarato l'ex premier prima di rivelarlo.