Leonardo, il Mef indica Mariani amministratore delegato e Macrì presidente

Mentre per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel il ministero dell'Economia si è espresso, depositando la lista come azionista, per la conferma di Flavio Cattaneo come amministratore delegato e di Paolo Scaroni come presidente. Per Sandro Pappalardo presidente e Igor de Biasio amministratore delegato: sono le indicazioni per i vertici di Enav fornite dal ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti in vista dell'assemblea per il rinnovo delle cariche. Capitolo Eni Claudio Descalzi amministratore delegato e Giuseppina Di Foggia presidente: sono le indicazioni che il Ministero dell'Economia e il governo ha definito per l'Eni in vista delle assemblee.