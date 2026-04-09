Leonardo, il Mef indica Mariani amministratore delegato e Macrì presidente
Mentre per il rinnovo del cda di Enel c'è la conferma di Flavio Cattaneo e di Paolo Scaroni
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In vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuovo presidente. Non vengono quindi confermati l'ad ed il presidente uscenti, Roberto Cingolani e Stefano Pontecorvo.
Nomine per Enel, Eni e Enav
Mentre per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel il ministero dell'Economia si è espresso, depositando la lista come azionista, per la conferma di Flavio Cattaneo come amministratore delegato e di Paolo Scaroni come presidente. Per Sandro Pappalardo presidente e Igor de Biasio amministratore delegato: sono le indicazioni per i vertici di Enav fornite dal ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti in vista dell'assemblea per il rinnovo delle cariche. Capitolo Eni Claudio Descalzi amministratore delegato e Giuseppina Di Foggia presidente: sono le indicazioni che il Ministero dell'Economia e il governo ha definito per l'Eni in vista delle assemblee.