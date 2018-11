Legittima difesa,Salvini: testo in Aula, sto con imprenditore Arezzo

"Dopo il Decreto Sicurezza, arriverà in Parlamento la nuova legge sulla Legittima Difesa. Io sto con chi si difende, entrare con la violenza in casa o nel negozio altrui, di giorno o di notte, legittima l'aggredito a difendere se stesso e la sua famiglia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini che è poi intervenuto sul caso di Arezzo: "La mia solidarietà al commerciante toscano, derubato 38 volte in pochi mesi: conti su di noi!".