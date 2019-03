Legittima difesa, penalisti: è una legge inutile e pericolosa

La legittima difesa è legge dopo aver ricevuto l'ok del Senato ma i penalisti stroncano la riforma. "E' una legge inutile e pericolosa che interviene su un'emergenza virtuale e inesistente", dice il presidente dell'Unione delle Camere penali, Giandomenico Caiazza. "Questa norma non può evitare la valutazione discrezionale di un giudice su un omicidio avvenuto in casa e diffonde la convinzione che si possa agire in condizioni di impunità", conclude.