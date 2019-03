"Dopo anni di polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si legittima il Far West, ma si sta con i cittadini perbene", ha sottolineato il vicepremier leghista. Oltre a lui in Aula erano presenti il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, e quello per l'Agricoltura, Gianmarco Centinaio. Assenti i rappresentanti M5s.



Salvini: "Eliminati anni in tribunale e risarcimenti" - Con il via libera al provvedimento "si eliminano anni e anni di giri per i tribunali e di spese legali, si elimina il risarcimento di centinaia di migliaia di euro per i parenti dei 'poveri' rapinatori'", ha dichiarato ancora Salvini.



Anm: "Dubbi di costituzionalità" - Secondo l'Anm, però, la nuova legge sulla legittima difesa "non tutelerà i cittadini più di quanto fossero già tutelati fino ad oggi. Al contrario introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a veicolare grandi difficoltà di interpretazione". Il presidente del''associazione dei magistrati, Francesco Minisci, ha dunque sollevato "numerosi dubbi di incostituzionalità che la nuova legge comporta".