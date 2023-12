Legittima difesa, Matteo Salvini: "Da estendere anche fuori le mura"

"La nuova legge, che abbiamo fortemente voluto e che abbiamo approvato come Lega dopo tanti tentativi, ha aiutato tantissime persone e sancisce il sacrosanto diritto alla difesa in caso di aggressione e di difesa all'interno delle proprie mura: appartamento, negozio, tabaccheria, ristorante...". Ospite a "Fuori dal Coro", Matteo Salvini parla di legittima difesa, esplicitando l'intenzione di andare oltre rispetto a quanto già stabilito.

"Adesso serve un ulteriore passo in avanti e come Lega abbiamo pronto il testo per tutelare anche coloro che si difendono nelle immediate vicinanze. Spero che l'intera maggioranza sia d'accordo", spiega a Mario Giordano il leader della Lega e ministro dei Trasporti, parlando poi di Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo condannato a 17 anni per aver ucciso due rapinatori in fuga.

"Ci siamo scambiati gli auguri per Natale", aggiunge Salvini. "So che hanno messo in piedi una raccolta fondi spontanea per sostenere le spese legali e i risarcimenti. Umilmente farò anche la mia parte perché ritengo che sia una sentenza assolutamente ingiusta".