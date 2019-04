Legge sblocca-cantieri, Raffaele Cantone: è una norma pericolosa

Raffaele Cantone boccia la legge sblocca-cantieri. "Credo sia una norma pericolosa", ha detto il presidente dell'Anticorruzione, parlando in particolare dell'aumento degli appalti affidati. "Credo che questa norma non sia corretta, soprattutto sul piano di garantire migliori servizi per la pubblica amministrazione. Mantengo - ha aggiunto - le mie riserve; è esagerato dire che è una norma sblocca tangenti, ma non va nella giusta direzione".