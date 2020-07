Legge elettorale, Zingaretti: "Italia Viva ha tradito un patto che avevamo fatto all'inizio"

La riforma delle legge elettorale slitterà ulteriormente dopo luglio e non sarà discussa neanche in commissione. A causare il rinvio il voto di Italia Viva che ha deciso di votare con il centrodestra, nonostante le richieste del PD, del M5S e di LeU. Una scelta che è stata condannata dal Partito Democratico e che, come spiegato dal segretario del PD Nicola Zingaretti a "Stasera Italia", può essere considerato come un vero e proprio "tradimento".

"Italia Viva ha tradito un patto che avevamo fatto all'inizio - ha precisato Zingaretti nello studio del programma di Rete 4 - una cosa importante della politica è la serietà e mantenere gli impegni presi, siamo impantanati ancora nella situazione in cui ci troviamo. Italia Viva ha cambiato idea negli ultimi dieci giorni. Bisogna cambiare questa legge elettorale pessima che rischia di lasciare diverse forze senza deputati e senatori".