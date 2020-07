Eurocamera, Pd e M5S divisi a voto su emendamento (poi respinto) sul Mes

Nel voto del Parlamento Ue sulle conclusioni del vertice, Lega e Fratelli d'Italia si asterranno. "Da Prima l'Italia a Prima i sovranisti. Con la loro astensione alla risoluzione del Parlamento europeo, gli europarlamentari della Lega e di Fratelli d'Italia voltano prima di tutto le spalle al nostro Paese", commenta in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. "Anziché difendere con il coltello fra i denti il risultato storico raggiunto da Conte al vertice europeo, Salvini e Meloni si schierano con i sovranisti stranieri".

Via libera, invece, da Forza Italia che ha votato sì. "Ci siamo battuti fin dal principio per questo risultato e ora l'Italia avrà a disposizione 208 miliardi: si tratta di un compromesso, ma è un compromesso positivo, che toglie tra l'altro argomenti ai nemici dell'Europa", commenta Silvio Berlusconi. "Per utilizzare questi aiuti l'Italia dovrà predisporre - rapidamente- un piano di riforme che deve essere orientato allo sviluppo e non alla spesa assistenziale. E' una occasione che il Paese non può permettersi di sprecare. Chiediamo al governo che l'opposizione, pur nella distinzione dei ruoli, sia davvero coinvolta nelle decisioni che disegneranno l'Italia del futuro".