Legge elettorale, la maggioranza si ricompatta sulle preferenze: in Senato bocciato l'emendamento del Pd | Passa quello sui capolista bloccati | Le opposizioni in Aula: "Vergogna"

La nuova legge elettorale - approvata il 16 luglio alla Camera dopo aver affrontato non pochi ostacoli - è arrivata al Senato. Nell'aula di Palazzo Madama con 93 voti contrari, 63 a favore e un astenuto, la maggioranza non ha approvato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. La proposta consegnava agli elettori la scelta dei candidati. Oggi, invece, una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Ma non è passato il tentativo delle opposizioni di dividere le forze di governo. Nella giornata del 9 settembre, il Pd aveva infatti presentato un emendamento sulle preferenze, generando un braccio di ferro tra Fratelli d'Italia da una parte e Forza Italia e Lega dall'altra. Nello scontro si era inserito anche il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, chiedendo a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle "preferenze senza liste bloccate" e invitandoli a essere "coerenti". Sin dal primo momento, Lega e Forza Italia si sono dette contrarie all'emendamento. Più complicata è stata la posizione del partito di Giorgia Meloni. La leader di FdI, prima che salisse a Palazzo Chigi, aveva fatto dell'adozione delle preferenze una battaglia storica del suo partito. Ma le tensioni interne alla maggioranza sono terminate con il voto contrario del Senato. "Tra un emendamento strumentale sulle preferenze delle opposizioni e mantenere gli accordi di maggioranza noi non abbiamo dubbi: manteniamo la parola e votiamo contro questo emendamento", ha detto intervenendo nell'aula del Senato il capogruppo di Fdi Lucio Malan. Rientrate quindi le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale.