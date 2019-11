Legge elettorale, maggioranza: "Né uninominale né proporzionale puro"

La maggioranza punta a "incardinare la legge elettorale in commissione alla Camera tra il 16 e il 20 dicembre" e, in un comunicato diffuso dopo il vertice sulla riforma, spiega: "L'obiettivo è di incrementare le garanzie di rappresentanza democratiche". A tal fine si è convenuto che "non siano praticabili soluzioni fondate su collegi uninominali maggioritari né su modelli proporzionali senza correttivi".