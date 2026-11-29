La Russa ribadisce anche di aver risposto "che se si prevedesse di lasciar scegliere a piacere ai partiti se indicare o no il candidato premier" non lo considererebbe "affatto giusto. Ma sono convinto che non succederà". E sottolinea che "nessuno vuole toccare le prerogative del capo dello Stato. E la nuova legge elettorale lo dice esplicitamente". A cosa possa servire, quindi, l'indicazione se non è vincolante: "Di certo non per legare le mani al capo dello Stato, ma per essere chiari con gli elettori".



La Russa parla di "un accordo serio" che "indica unità di intenti, capacità di sintesi". E chiede: "Perché sottrarsi? Lo so io perché a sinistra non piace", perché "il centrosinistra vuole fare gli accordi del giorno dopo, non del giorno prima. E soprattutto non ha ancora scelto il capo del Campo largo da proporre agli elettori come premier". "Io non ce l'ho con la Corte - assicura - ce l'ho con chi tra mille ricorsi e conciliaboli nei corridoi vuole far passare l'idea che la legge sia incostituzionale e che la Corte deve solo sottoscriverlo. Sono loro e non io, che stanno tentando di influenzare la Corte. Penso che non ci riusciranno".