Legge elettorale, La Russa: "Non ho mai ipotizzato una Corte costituzionale schierata, è la sinistra che tenta di influenzarla"
Il presidente del Senato dopo le polemiche per il commento sulla Consulta: "Dire no all'indicazione del premier sarebbe un aiuto alla sinistra"
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"Non ho mai ipotizzato una Corte schierata. Anzi, ho detto il contrario". Così in un'intervista al Corriere della Sera il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commenta le sue dichiarazioni dei giorni scorsi. Questa polemica, secondo lui, nasce da due cose non vere: "La prima è che io come seconda carica dello Stato rappresenti una sorta di vicepresidente della Repubblica ma io non ho i doveri del capo dello Stato". "Fuori - aggiunge - sono un parlamentare come gli altri" e quindi ha "diritto", dice, di esprimere le sue opinioni. "Io ho detto prima di tutto che ho piena fiducia nella Corte costituzionale - spiega - e che non credo proprio che si lascerà influenzare dal dibattito capzioso di questi giorni".
La Russa ribadisce anche di aver risposto "che se si prevedesse di lasciar scegliere a piacere ai partiti se indicare o no il candidato premier" non lo considererebbe "affatto giusto. Ma sono convinto che non succederà". E sottolinea che "nessuno vuole toccare le prerogative del capo dello Stato. E la nuova legge elettorale lo dice esplicitamente". A cosa possa servire, quindi, l'indicazione se non è vincolante: "Di certo non per legare le mani al capo dello Stato, ma per essere chiari con gli elettori".
La Russa parla di "un accordo serio" che "indica unità di intenti, capacità di sintesi". E chiede: "Perché sottrarsi? Lo so io perché a sinistra non piace", perché "il centrosinistra vuole fare gli accordi del giorno dopo, non del giorno prima. E soprattutto non ha ancora scelto il capo del Campo largo da proporre agli elettori come premier". "Io non ce l'ho con la Corte - assicura - ce l'ho con chi tra mille ricorsi e conciliaboli nei corridoi vuole far passare l'idea che la legge sia incostituzionale e che la Corte deve solo sottoscriverlo. Sono loro e non io, che stanno tentando di influenzare la Corte. Penso che non ci riusciranno".