Legge elettorale: anche il Piemonte chiede il referendum, è la quinta regione

Il via libera è arrivato giovedì sera, dopo tre giorni di sedute fino alla mezzanotte. Le opposizioni hanno fatto di tutto per impedire al Piemonte di approvare il documento, ma il contingentamento dei tempi imposto dal centrodestra giovedì mattina ha fatto gettare la spugna alle forze del centrosinistra e ai pentastellati.



"Se ci impedite di fare la battaglia che avremmo voluto noi ci fermiamo qui, non facciamo perdere tempo ai piemontesi", ha annunciato il capogruppo del Pd Domenico Ravetti a nome delle minoranze, i cui esponenti sono poi rimasti in aula senza più illustrare né votare gli oltre 200 emendamenti che avevano presentato, lasciando al centrodestra il lavoro di respingerli.



"Sono soddisfatto - ha commentato quando il provvedimento è arrivato in dirittura d'arrivo il governatore azzurro Alberto Cirio - in questi giorni ci sono stati dei momenti accesi di dibattito: credo che siamo comunque giusti quando si parla di un argomento importante come il voto. Penso che il tempo di questa discussione sia stato ben speso: chiediamo una legge elettorale chiara, per cui chi vince le elezioni governi. Se riusciremo ad averla avremo fatto un buon lavoro, anche con un contributo del Consiglio regionale del Piemonte".