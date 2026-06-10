Zaia frena sulla Lega del Nord bis: "Il partito è uno solo, più identità significa più consenso"

"Abbiamo fatto un bellissimo federale, tutti hanno potuto esporre le proprie idee e penso che sia stato costruttivo visto e considerato che moltissimi interventi sono stati in linea con l'idea di essere vicini ai cittadini. E si va in questa direzione, poi ci rincontreremo ancora. Più identità c'è e più consenso c'è". "Non esistono due 'Leghe' - ha proseguito - e non sono mai esistite. La Lega è una sola. Quando hanno chiesto a Carducci bambino di scrivere un tema su sua mamma ha scritto 'mia madre è mia madre".