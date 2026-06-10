Zaia frena sulla Lega del Nord bis: "Il partito è uno solo, più identità significa più consenso"
L'ex governatore del Veneto torna sul confronto nel Carroccio dopo il Consiglio federale e invita a rafforzare il legame con il territorio
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"Ne riparleremo". Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto ed ex governatore Luca Zaia, al termine del Consiglio federale della Lega, ha risposto a chi chiedeva se nella riunione fosse stato affrontato il progetto di un partito che torni a rappresentare il Nord del Paese, in riferimento all'ipotesi di una costola del Carrocio sul modello della Csu in Germania.
"Abbiamo fatto un bellissimo federale, tutti hanno potuto esporre le proprie idee e penso che sia stato costruttivo visto e considerato che moltissimi interventi sono stati in linea con l'idea di essere vicini ai cittadini. E si va in questa direzione, poi ci rincontreremo ancora. Più identità c'è e più consenso c'è". "Non esistono due 'Leghe' - ha proseguito - e non sono mai esistite. La Lega è una sola. Quando hanno chiesto a Carducci bambino di scrivere un tema su sua mamma ha scritto 'mia madre è mia madre".