Lega: senza soldi ai disabili non votiamo il reddito di cittadinanza

"Nel decreto sul reddito di cittadinanza nemmeno un euro per i disabili. Forte delusione della Lega: se non ci sono davvero i soldi, non lo votiamo". Il Carroccio risponde così all'annuncio del premier Giuseppe Conte sull'arrivo del decreto in Cdm per giovedì. "Abbiamo aumentato fondi ai disabili - ha replicato a sua volta il presidente del Consiglio -. C'è una legge delega su un nuovo codice sui diritti dei disabili".