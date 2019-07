Lega: "Se M5s contrario alla Tav, cosa ci fa al governo?" | Pentastellati: "Bulli senza numeri"

M5s: "Lega? Fanno i bulli, ma non hanno i numeri" - Non tarda la risposta del Movimento 5 Stelle, ben lontana dal voler smorzare i toni. "Così è fin troppo facile, dalla Lega fanno i bulli sulla Tav coprendosi dietro ai numeri di Pd e Cav - dicono infatti i pentastellati -. Se ogni forza politica votasse per sé passerebbe la mozione M5S. Solo votando insieme Lega e Pd o Lega e Forza Italia passerebbe la loro mozione. Lo dicano ai cittadini, dicano che dopo quello della crostata c'è un altro di patto da parte di tutti i partiti italiani, per regalare 2 mld di euro delle tasse alla Francia. Non a caso anche +Europa spalleggia i leghisti, forse gli devono un favore dopo aver regalato milioni di euro a Radio Soros?".



Per le opposizioni ormai "è crisi di governo" - Le divergenze all'interno della maggioranza non sfuggono all'opposizione che parla di crisi di governo. "Sulla Tav c'è ormai una crisi di governo - scrive infatti il responsabile Infrastrutture Pd Roberto Morassut -. I capigruppo della Lega alla Camera e al Senato invitano il Movimento 5 Stelle ad uscire dalla maggioranza. Ormai il governo non c'è più. Cade sullo sviluppo del Paese".



Per Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato di Forza Italia, "ormai nel governo siamo agli sberleffi: la Lega che irride i Cinque Stelle e li esorta ad aprire, per un minimo di coerenza, la crisi di governo sulla Tav, sembra proprio l'ultimo atto di un pessimo spettacolo. Ora vedremo se i leader del Movimento Cinque Stelle e cinquecento poltrone faranno finta di nulla anche questa volta".