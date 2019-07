Lega: "Se M5s contrario alla Tav, cosa ci fa al governo?"

"Se per i 5 Stelle la Tav è un delitto, uno spreco, un crimine, un regalo a Macron e al partito del cemento, che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà? Se vogliono possono dimettersi, nessuno li obbliga". Lo dichiarano i capigruppo della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, in una nota.