Massimiliano Romeo è stato sfiduciato e non è più il capogruppo della Lega al Senato. Al suo posto, l'assemblea dei senatori del Carroccio ha eletto Marco Dreosto che è anche segretario del Carroccio nel Friuli Venezia Giulia. La decisione segue la richiesta di sfiducia nei confronti di Romeo (votata in serata da 22 su 27 senatori) e riflette i malumori all'interno del partito acuiti l'estate scorsa con le richieste dei "nordisti" del partito (tra cui Romeo e il governatore Attilio Fontana), di una Lega federale e distinta tra nord, centro e sud e una leadership allargata. Istanze che hanno portato il segretario Matteo Salvini a convocare a sorpresa un congresso straordinario il 25 ottobre. In quella occasione il senatore Massimo Garavaglia si è candidato alla segreteria sfidando Salvini e ottenendo alla fine il 24% dei voti espressi a scrutinio segreto.