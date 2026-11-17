Massimiliano Romeo è stato sfiduciato e non è più il capogruppo della Lega al Senato. Al suo posto, l'assemblea dei senatori del Carroccio ha eletto Marco Dreosto che è anche segretario del Carroccio nel Friuli Venezia Giulia. La decisione segue la richiesta di sfiducia nei confronti di Romeo (votata in serata da 22 su 27 senatori) e riflette i malumori all'interno del partito acuiti l'estate scorsa con le richieste dei "nordisti" del partito (tra cui Romeo e il governatore Attilio Fontana), di una Lega federale e distinta tra nord, centro e sud e una leadership allargata. Istanze che hanno portato il segretario Matteo Salvini a convocare a sorpresa un congresso straordinario il 25 ottobre. In quella occasione il senatore Massimo Garavaglia si è candidato alla segreteria sfidando Salvini e ottenendo alla fine il 24% dei voti espressi a scrutinio segreto.
"Prendo atto della decisione che è stata presa dai senatori e ripeto, quello che ho fatto l'ho fatto per il bene della Lega, portando avanti le istanze di tanti militanti e dei territori". L'ha detto l'ex capogruppo della Lega e appena sfiduciato, Massimiliano Romeo, uscendo dall'assemblea dei senatori del Carroccio. A chi gli chiedeva se i colleghi gli avessero spiegato i motivi della sfiducia, ha risposto: "Abbiamo discusso, ci siamo confrontati ed è finita così".
"Ringrazio i senatori che hanno avuto questa attenzione, è davvero un riconoscimento importante per me. Spero di ricambiarli, da domani mattina siamo al lavoro per ripartire con compattezza verso gli impegni che ci aspettano". L'ha detto il neocapogruppo della Lega al Senato, Marco Dreosto al termine dell'assemblea che ha sfiduciato il predecessore Massimiliano Romeo. Alla domanda su quali sia ora il primo obiettivo, risponde: "Abbiamo la legge di bilancio, oggi abbiamo presentato gli emendamenti. È un tema importantissimo dobbiamo dare risposte ai cittadini". E infine sulle divisioni interne al partito, se ora sono chiuse ha risposto secco: "Assolutamente, adesso ci dedichiamo al lavoro".