Il governo impugna la legge del Veneto sul fine vita, Zaia: "Rivendico la scelta"

"Rispetto pienamente la decisione assunta oggi dal Consiglio dei ministri di impugnare la legge veneta sul fine vita - ha affermato il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia -. Come d'altronde è pienamente legittimo che i rappresentanti della Lega in Cdm non abbiamo partecipato al voto. Personalmente rivendico con convinzione la scelta compiuta dal Consiglio regionale del Veneto, che ho personalmente sostenuto e votato". Per Zaia "l'impugnazione rappresenterà un'ulteriore occasione di approfondimento giuridico. Ma credo che il vero problema sia un altro, e che non possa essere attribuito a questo Governo o a una singola maggioranza politica: l'Italia trascina da troppi anni un vuoto legislativo sul fine vita che nessun Parlamento non è ancora riuscito a colmare".