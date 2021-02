Lega: Arcuri-Ricciardi? Serve cambio di squadra al livello tecnico

ansa

"Non si può continuare con il 'metodo Conte', annuncio la domenica e chiusura il lunedi', ad opera del trio Ricciardi-Arcuri-Speranza. Serve un cambio di passo e rispetto per la gente di montagna e per chi lavora, oltre a rimborsi veri e immediati". Lo affermano i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. "Al di là di Speranza, appena riconfermato ministro, è necessario un cambio di squadra a livello tecnico".