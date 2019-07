Lega, al Senato lite Pd-Casellati su interrogazioni sui fondi russi

"Non ho mai visto una conduzione dell'Aula così faziosa e imbarazzante, come in questa legislatura al Senato. Si rassegni, la Presidente Casellati, tutta protesa a cercare il consenso della Lega: non la eleggeranno comunque al Quirinale". Lo ha detto il senatore del Pd, Salvatore Margiotta, sulla "decisione della Presidenza di impedire una modifica dell'ordine dei lavori per discutere la vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega".