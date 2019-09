Le Maire e Prodi: per fare uscire Ue da crisi Germania spenda di più

Per aiutare l'Europa a uscire dal rallentamento economico la Germania deve incrementare i suoi investimenti pubblici. A chiederlo sono il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, e l'ex presidente della Commissione Ue Romano Prodi. Secondo l'ex premier "bisogna svegliare la Germania, che cominci un po' a spendere", mentre per Le Maire sono necessari "più investimenti nei Paesi che hanno il necessario spazio fiscale per farlo, come la Germania".