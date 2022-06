Lavoro, Papa: "Senza salario e orario giusti è schiavitù"

Nel messaggio per la Giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco sottolinea la necessità di garantire ai lavoratori un salario e un orario di lavoro adeguati.

"Quando l'unica legge diventa il calcolo del guadagno a fine giornata - scrive il Pontefice - allora non si hanno più freni ad adottare la logica dello sfruttamento delle persone: gli altri sono solo dei mezzi. Non esistono più giusto salario, giusto orario lavorativo, e si creano nuove forme di schiavitù subite da persone che non hanno alternativa e devono accettare questa velenosa ingiustizia pur di racimolare il minimo per il sostentamento".