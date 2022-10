Lavoro, Meloni: "Tolleranza zero per chi non rispetta le regole"

Giorgia Meloni assicura "tolleranza zero" per "chi non rispetta le regole sul lavoro e fa concorrenza sleale".

Riferendosi al blitz della Guardia di finanza di Pavia, che ha "chiuso tre opifici" e arrestato "i 'caporali' di origine cinese accusati di sfruttare i lavoratori", la leader di Fratelli d'Italia scrive su Facebook: "Tolleranza zero verso chi pensa che in Italia gli esseri umani possano essere trattati come schiavi". E dice "grazie" alle Fiamme gialle per il loro intervento.