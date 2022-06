Lavoro, Letta: "Sì al salario minimo e stop agli stage gratuiti"

Il segretario del Pd Enrico Letta spinge sul salario minimo e sull'abolizione degli stage gratuiti e spiega: "Non è possibile che oggi i primi lavori siano sempre tirocini gratis: noi li vogliamo abolire, come il ministro Orlando ha già cominciato a fare".

E aggiunge: "La questione salariale è fondamentale: c'è l'impegno ad arrivare al salario minimo, come in Germania e in Australia. In Italia i salari sono fermi a 20 anni fa; l'inflazione è ripartita e l'effetto è terribile".