Lavoro, ministro Catalfo: "La maggioranza vicina a un accordo sul salario minimo"

"La maggioranza è vicina a un accordo sul salario minimo per dare valore erga omnes alla parte salariale dei contratti collettivi firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi". Lo si legge in una nota del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, diffusa al termine dell'incontro tra gli esponenti della maggioranza. Un nuovo vertice è in programma giovedì: sul tavolo ci saranno anche le pensioni e gli ammortizzatori sociali.