Mattarella dice "basta allo sfruttamento del lavoro illegale e crudele"

Lo sfruttamento del lavoro, "con modalità e condizioni illegali e crudeli" è un "fenomeno che, con rigore e fermezza, va contrastato, eliminato e sanzionato, evitando di fornire l'impressione che venga tollerato ignorandolo". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in relazione all'ultimo episodio di caporalato emerso dopo la tragica morte di un bracciante di origine indiana a Latina. "Il volontariato è un orgoglio del nostro Paese. Contro cui stridono episodi e comportamenti come quello registrato tre giorni addietro, quando il giovane lavoratore immigrato Satnam Singh è morto, vedendosi rifiutare soccorso e assistenza, dopo l'ennesimo tragico incidente sul lavoro. Una forma di lavoro che si manifesta con caratteri disumani e che rientra in un fenomeno di sfruttamento del lavoro dei più deboli e indifesi, con modalità e condizioni illegali e crudeli", ha aggiunto.