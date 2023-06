Landini: "Tasse pizzo di Stato? Schiaffo in faccia a persone oneste"

Maurizio Landini critica chi dice che le tasse sono un "pizzo di Stato".

"Mi fa girare molto le scatole, afferma il segretario della Cgil ospite a La Repubblica delle Idee. "Io penso che il 95% dell'Irpef la pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati. Sostenere che ci non paga le tasse non le debba pagare perché sono un pizzo di Stato è uno schiaffo in faccia alle persone oneste, che le tasse le pagano".