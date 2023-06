Landini: "Morti sul lavoro, il governo non sta facendo nulla"

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, attacca il governo sulle morti sul lavoro.

"L'esecutivo ha delle grandi responsabilità, - afferma il sindacalista - ormai è un anno che c'è e non ha fatto assolutamente nulla per cambiare questa situazione: anzi, in alcuni casi ha fatto provvedimenti, come il subappalto a cascata, che in realtà vanno esattamente nella direzione opposta". "Si continua a morire sul lavoro - ribadisce -, siamo di fronte a una vera e propria strage, e siamo di fronte al fatto che di questo non si sta discutendo".