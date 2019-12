L'addio di Fioramonti, veleno nel M5s: "Prima restituisca i 70mila euro al Movimento"

E il sospetto che fosse tutto organizzato trova fondamenta proprio dal mancato versamento dei fondi volontari. Secondo il sito tirendiconto.it Fioramonti ha smesso di versare la propria quota esattamente un anno fa, quando aveva iniziato a contestare la linea del leader politico Luigi Di Maio.

I vertici del Movimento alla fine se lo aspettavano questo addio. "Operazione studiata a tavolino, mirata a crearsi un personaggio", dicono i bene informati. E le bordate lanciate negli ultimi mesi da Fioramonti che hanno spesso messo in difficoltà il governo ne sono, secondo loro, la prova: la sugar tax, il muro sul caso Diciotti, sulla Legittima Difesa e in generale l'opposizione a Salvini, sono solo alcuni dei "missili" lanciati da Fioramonti. L'attacco più duro non più tardi di alcune settimane fa quando nel mirino dell'ex ministro è finita la Casaleggio: "Che relazione c'è tra noi e un'azienda privata che non si capisce a quale titolo gestisce parte delle nostre risorse e che si inserisce nell'agenda politica? Va benissimo un server provider che ci fa il sito web, ma questa situazione dimostra che il problema più che la leadership, è l’organizzazione del Movimento", aveva dichiarato.

Lo stesso Fioramonti sembrava annunciarlo nel post su Facebook in cui spiegava le dimissioni: "Il mio impegno per la scuola e per le giovani generazioni non si ferma qui, ma continuerà - ancora più forte - come parlamentare della Repubblica Italiana". Fioramonti si prepara dunque a formare un proprio gruppo parlamentare, dicono nei corridoi del Parlamento, forse a creare un movimento ecologista. Di Maio e il gruppo dirigente non hanno preso posizione ufficiale. Ma è certo che questa uscita non sarà indolore.