Separazione carriere, La Russa: "L'esame sulla riforma riprende il 1° luglio"

L'esame in Parlamento della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati riprenderà il 1° luglio alle 16:30. Lo ha comunicato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sottolineando che "dipende dalla capacità dei parlamentari di maggioranza, ma in questo caso anche dell'opposizione, contribuire a un dibattito proficuo, ma non necessariamente prolungato. Io sto cercando di non bloccare minimamente il dibattito. È prevista la possibilità di non contingentare i tempi. Vedremo alla prossima Capigruppo quale sarà l'orientamento".