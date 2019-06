Si chiamano "indennità differite" 13 giugno 2019 08:42 La prima legge della Regione Sardegna di Solinas? Ripristinare i vitalizi Dopo tre mesi dallʼinsediamento del nuovo governo regionale sardo-leghista, la giunta di destra decide di reintrodurre lʼassegno mensile per i politici regionali sulla base dellʼanzianità maturata

Erano stati aboliti nel 2014 ma rientrano di fretta e furia dalla finestra con un altro nome, "indennità differite". Sono i vitalizi i protagonisti della prima legge della Sardegna sardo-leghista di Christian Solinas, a 90 giorni dall'insediamento della nuova giunta eletta il 24 febbraio. A insospettire, tra l'altro, è la fretta nel presentare la proposta. Probabilmente è concreta la possibilità di tornare presto alle urne, dopo che il Tar si sarà espresso sui ricorsi sulla questione della "raccolta firme". "I consiglieri possono avere comunque l'assegno con i versamenti volontari", è scritto nel testo. Infuria la polemica.

Cosa prevede la proposta di leggeL'introduzione di un assegno mensile, che i consiglieri regionali della Sardegna potrebbero riscuotere al compimento dei 65 anni se rimasti in carica per soli cinque anni, ma l'età potrebbe scendere a 60, - secondo la capogruppo M5s Desiré Manca - è prevista nella bozza di proposta di legge per il ricalcolo dei vitalizi su base contributiva illustrata dal presidente del Consiglio Michele Pais.



In pratica, attacca la consigliera pentastellata, "la maggioranza di governo della Regione Sardegna cerca di introdurre la cosiddetta indennità differita". Quindi, spiega, "accade che in un provvedimento teso al contenimento della spesa, la stessa aumenti di 1.149.984,00 euro all'anno, per arrivare per l'intera legislatura alla bella cifra di 5.749.920,00 euro". Manca sottolinea di non aver apposto la firma che avrebbe portato il provvedimento in Aula con la procedura d'urgenza.

Opposizioni all'attacco"Si tratta di un privilegio inaccettabile e vorrei fosse chiaro che non lo voteremo mai: non siamo qui per regalarci privilegi, ma per difendere i cittadini", assicura Manca. La consigliera ricorda di averlo sottolineato, quando la bozza è stata illustrata per la prima volta da Pais nella conferenza dei capigruppo: "Sono stata l'unica", ha commentato.



Anche le altre forze dell'opposizione hanno ora sollevato la questione. E così la proposta non entrerà direttamente in Aula con la procedura d'urgenza ma dovrà passare prima in commissione Riforme.



Subito all'attacco il portavoce del centrosinistra Massimo Zedda. Sul suo post di Facebook si legge: "La prima proposta di legge della maggioranza leghista e sardista, illustrata ai capigruppo dal presidente del Consiglio regionale, riguarda il ripristino, comunque lo si voglia giustificare e definire, degli assegni vitalizi da riconoscere ai consiglieri".



"Non la continuità territoriale, - aggiunge, - non la vertenza latte, non il porto canale di Cagliari, ma dopo tre mesi la prima legge è per le pensioni dei consiglieri regionali. Dicono sempre: prima gli italiani, prima i sardi. Ma la verità è che pensano solo a se stessi". "Viviamo un momento storico dove la politica si deve riavvicinare alla vita reale, non il contrario con ulteriori privilegi", gli fa eco Eugenio Lai di Leu.