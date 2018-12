La Manovra alla prova dell'ultima fiducia | Protesta di Forza Italia con gilet azzurri

Ultima fiducia per la Manovra tra le proteste delle opposizioni. Cantano Bella Ciao i militanti del Pd al sit-in fuori Montecitorio. I deputati di Forza Italia si presentano in Aula in gilet azzurro, con la scritta "Basta tasse". "Dilettanti e pauperisti", attacca Berlusconi, che chiama in piazza la protesta azzurra. "Non vogliono aiuti ai poveri": è la replica di Di Maio. Il via libera finale alla legge di Bilancio è atteso per domenica.