La casta della Camera? Gli idraulici,stipendi fino a 154mila euro | Montecitorio costa come l'Europarlamento di Strasburgo

Un'altra casta (termine tanto amato ai sovranisti) che sembra intoccabile. L'unico intervento riuscito negli scorsi anni è stato il tetto agli stipendi che però, il 1° gennaio del 2018, è decaduto facendo alzare nuovamente i limiti. E c'è da dire che stiamo parlando di "signori" stipendi anche di figure tecniche. Compensi, arriva a scrivere il quotidiano, "ben al di fuori del mercato".



Ma andiamo con un po' di numeri. Il totale dei dipendenti della Camera parla di 1.083 persone assunte a tempo indeterminato. Ed eccoli qui:



Operatore tecnico: sono i centralinisti, i baristi, i commessi e i famigerati barbieri (rimasti in quattro dopo la "sforbiciata" degli anni passati). Per loro lo stipendio massimo può arrivare a 137.368,28 euro



Assistente parlamentare: più volgarmente detto portaborse. Sono in 309 e arrivano a uno stipendio annuo di 137.368,28 euro



Collaboratore tecnico: stiamo parlando di elettricisti, idraulici, falegnami, insomma tutte quelle figure che in un palazzo sono necessari per i piccoli interventi di manutenzione. Qui lo stipendio massimo per i 93 artigiani è fissato a 154.071,42 euro



Segretario parlamentare: sono 276 i deputati che ne hanno almeno uno e per queste figure lo stipendio massimo è poco più alto di quello degli elettricisti, 157.628,73 euro



Documentarista tecnico ragioniere: qui la figura è un po' più qualificata, sono tecnici (parliamo di 241 persone) che si occupano di molte "scartoffie" e di conseguenza il loro stipendio vola a 240.221,91 euro



Consigliere parlamentare: anche qui, stando alle carte, si tratta di figure molto selezionate. Sono 132 i consiglieri parlamentari a Montecitorio che dovrebbero avere grandi competenze giuridiche ma anche amministrative. Un posto a cui si arriva tramite concorso e che però porta in dote uno stipendio molto interessante, 361.389,92 euro



Tutte queste figure poi, hanno diverse rappresentanze sindacali (undici!) con cui la presidenza si deve interfacciare ogni volta che si parla di ipotetici tagli. Insomma, se dovessimo riportare in auge la metafora della "scatoletta di tonno" con cui veniva descritto il Parlamento al primo ingresso dei 5s, dovremmo dire ai grillini che il loro apriscatole in questo caso sembra un po' inceppato.