"Stasera Italia", in onda su Rete 4, ha chiesto l'opinione del professor Maffè sulla recessione alla quale l'Italia è tornata e gli effetti che questa situazione avrà sulle tasche degli italiani. "Il primo - risponde Maffè - è senza dubbio sui consumi: le famiglie comprano meno. Seguono poi le banche, che prestano meno soldi alle famiglie intenzionate a comprare una casa o un'auto. Il terzo punto infine, ed è il più delicato, riguarda le imprese: chiudono il portafoglio degli investimenti, cambiano i loro piani, assumono meno persone".



A questi tre scenari si aggiunge però un altro spettro: l'aumento dell'iva nel 2020. "Una spada di Damocle - la definisce Maffè - e il colpo di grazia su un'economia che già fatica a ritrovare la strada della crescita. Le soluzioni per far fronte a questo scenario sono semplici: bisogna intervenire sulle tasse, che devono scendere soprattutto sul lavoro, e sugli investimenti sia pubblici sia privati. Solo così potrà rimettersi in moto lo sviluppo del Paese".