Katia Tarasconi, la dem che vuole "rottamare" i vecchi del Pd: "Ho voluto sollecitare i vertici ad ascoltare"

Ha fatto il giro del web e non solo l’intervento di Katia Tarasconi, consigliera Pd dell’Emilia Romagna, durante l’assemblea dem di sabato 17 novembre. Nel suo discorso la Tarasconi ha sottolineato la lontananza della politica del partito dalla gente, invitando tutti i leader a dimettersi per creare una nuova classe dirigente. Queste poche frasi le sono valse l’appellativo di ‘nuova rottamatrice’.



Definizione che, durante l’intervista alle Iene, la consigliera dem rifiuta categoricamente. “Nel mio intervento ho voluto sollecitare i vertici ad ascoltare”, ha spiegato “perché le idee sono tante e non possono non essere prese in considerazione”, ha concluso Tarasconi che nel monologo dal palco del Pd aveva citato il celebre passaggio del film “Ogni maledetta domenica” in cui Al Pacino dice ai suoi giocatori: “O risorgiamo come collettiviutà o saremo annientati individualmente”.