José María Aznar: "Auguro ogni successo a Tajani, FI in ottime mani"

"Auguro ogni successo al mio amico Antonio Tajani, gli mando un forte abbraccio, e sono certo che Forza Italia è in ottime mani con la sua leadership". L'ex premier spagnolo José María Aznar esprime così il suo sostegno al leader di FI, in vista del congresso del Ppe di fine aprile a Valencia, dove Tajani si ricandiderà alla vicepresidenza. "Desidero inviare un saluto speciale a tutti i miei amici di Forza Italia e augurarvi tanto successo in questo momento e tanto successo in futuro, specialmente in questi momenti in cui nel mondo stiamo vivendo cambiamenti così importanti, un cambio di epoca a una velocità straordinariamente vertiginosa", afferma Aznar, che è stato amico personale di Silvio Berlusconi, in un videomessaggio inviato all'evento di FI "Le radici cristiane, il futuro dell'Europa", in programma sabato a Pietrelcina (Benevento), uno degli appuntamenti organizzati dal partito nel percorso di avvicinamento al congresso del Partito popolare europeo.