Firenze, Andrea Ceccherini e Josè Maria Aznar a confronto con 300 giovani

Numerose le domande degli studenti in platea. Aznar non si è sottratto a nessuna risposta. Il risultato è stato un dibattito franco e aperto, in grado di rappresentare un passo importante nel coinvolgimento dei giovani nella società di oggi, sempre più come attori protagonisti del futuro. "Progetto Città" - associazione nata nel 1995 - ha come obiettivo riavvicinare un numero sempre maggiore di giovani a un impegno civile e sociale, contribuendo a formare una nuova classe dirigente. Un obiettivo che ha messo al centro della propria attività: coinvolgere le giovani generazioni, grazie al confronto - alla pari, come nello stile dell'associazione - con i protagonisti ai massimi livelli di tutti i settori, sia italiani che internazionali. "Progetto Città" ha organizzato e promosso, nel corso degli anni, una serie di incontri e corsi di formazione aperti ai giovani, con la partecipazione dei più illustri esponenti del mondo politico, istituzionale, del giornalismo e dei media, del mondo economico e finanziario, dell'impresa e della società civile.