Ius Soli, interviene il sindaco Sala: "È una battaglia di civiltà"

Gli ultimi fatti di cronaca hanno riportato sotto i riflettori il tema dello Ius soli. A "Stasera Italia" interviene in merito, tramite videomessaggio, anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Il mio modesto suggerimento è non caviamocela a battute, non guardiamo indietro - e a farlo riconosco che anche la mia parte politica ha delle responsabilità - ma consideriamo che questo è un tema imporante, che il Parlamento deve affrontare e discutere. Anzi è una delle questioni per cui io mi aspetto che i nostri parlamentari abbiano volontà di confrontarsi. Si parla edl futuro delle nostre città e del nostro Paese".