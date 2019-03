Salvini. "Ius soli? Non se ne parla, spero di incontrare Ramy"

"Ius soli? Non se ne parla. L'Italia è il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge". Lo dice Matteo Salvini spiegando che "la cittadinanza è una cosa seria, non è un biglietto per il luna park". Tornando sulla questione di Ramy, lo studente di origine egiziana che ha chiamato i carabinieri salvando i compagni dal rogo del bus e che vorrebbe diventare cittadino italiano, il vicepremier aggiunge: "Spero di incontrarlo presto".