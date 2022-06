Ius scholae, Lega: pronti 1.500 emendamenti per fermare pdl, è uno scempio

"Abbiamo depositato 1.500 emendamenti alla proposta di legge sullo Ius scholae.

Faremo di tutto per evitare che l'attuale legge sulla cittadinanza italiana venga stravolta da questo scempio". Così il capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali, Igor Iezzi. "La sinistra sa fin troppo bene che nel nostro Paese i minori stranieri godono già di tutti i diritti previsti e garantiti dalla Costituzione. Perché tanta insistenza invece di pensare ai veri problemi del Paese come caro vita, caro bollette e prezzi del carburante alle stelle?", attacca il deputato.