Ius Scholae, Foti (FdI): "Non è nel programma di governo"

Mercoledì il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva espresso la sua apertura in tema di cittadinanza. "Non vorrei anticipare discussioni che in questi giorni sono un po' complicate, ma bisogna porsi il problema di come rendiamo" i migranti "nostri cittadini", aveva affermato il ministro dell'Interno sottolineando la necessità di "dare soddisfazione a quella tendenza di ogni persona di trovare un ruolo e sentirsi utile nella società". La sostenibilità dei processi migratori, ha aggiunto, "si nutre anche del fatto che si tratta di persone di cui dobbiamo immaginare la centralità nella società da qualsiasi parte provengano". E dunque "non basta dare soddisfazione solo ai bisogni primari" ma bisogna porsi il problema di come rendere queste persone "nostri cittadini". l responsabile del Viminale aveva poi ricordato come "nella sequenza decennale" la "nostra legislazione permette il maggior numero di concessioni di cittadinanze rispetto agli altri paesi dell'Europa", insomma "quasi il doppio rispetto a Germania e Francia". Quindi "non c'è un quadro di chiusura totale". E poi "pochi dicono che nel nostro ordinamento c'è uno spunto di ius soli, all'articolo 4".