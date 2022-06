Ius scholae, Camera: ok commissione al mandato al relatore, maggioranza si spacca

In base a quanto deciso nell'ultima capigruppo della Camera, il testo approderà nell'Assemblea di Montecitorio mercoledì pomeriggio, con la discussione generale. La maggioranza si è spaccata sul voto : la Lega ha votato contro il testo con Fdi.

I referendum abrogativi in Italia dal 1974 a oggi

Amministrative, i sei candidati sindaco in corsa a Palermo: ecco chi sono

Amministrative, come si vota

Referendum sulla Giustizia, l'affluenza Regione per Regione

"Insieme per il futuro", ecco da chi sarà composto il nuovo gruppo di Di Maio

Il testo punta a riconoscere il ruolo della scuola consentendo a quasi un milione di under 18 (nati in Italia o arrivati entro i 12 anni) la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana dopo aver frequentato almeno 5 anni di scuola.

Dare ai ragazzi la cittadinanza anche prima della maggiore età mette d'accordo tutto il centrosinistra (a favore sono M5S e Pd, Leu e Italia Viva) ma potrebbe spaccare il centrodestra. Se Forza Italia, che ha votato in commissione l'adozione di un testo base, ha una posizione più dialogante, Lega e Fratelli d'Italia fanno muro: la cittadinanza "non è un biglietto a premi e si decide a 18 anni", ha detto Matteo Salvini mentre per Fdi si tratta di "uno ius soli mascherato".

"Nel testo unico Pd-M5S la manifestazione di volontà è dei genitori stranieri e non dei ragazzi, il minore non è neppure ascoltato o considerato ma diventa uno strumento per un lasciapassare alla cittadinanza facile. È uno Ius soli neanche troppo mascherato e l'iniziativa ideologica sullo statuto del comune di Bologna ne è la conferma", attaccano i deputati di Fdi, Emanuele Prisco e Augusta Montaruli. Il riferimento è al Consiglio comunale di Bologna che ha modificato il suo Statuto introducendo, appunto, il riconoscimento della cittadinanza onoraria per i minori stranieri.

Lega: "Prove tecniche di sharia in Italia" -

"Prove tecniche di sharia in Italia. Con un emendamento a dir poco folle del Pd al cosiddetto ius scholae, si vorrebbe consentire a un solo genitore straniero, residente nel nostro Paese, la possibilità di chiedere e ottenere la cittadinanza italiana per il proprio figlio indipendentemente dalla volontà del coniuge e del diretto interessato. Roba da matti", hanno spiegato i deputati della Lega in commissione Affari costituzionali.

Proprio alla vigilia del voto si è svolto in piazza Capranica, a pochi passi da Montecitorio, un flash mob organizzato dalla Rete per la riforma della cittadinanza: in piazza è stato celebrato un matrimonio tra l'Italia e oltre un milione di giovani ancora senza cittadinanza.