Ius culturae, Crimi: "La proposta del Pd è inopportuna e intempestiva"

"Non commento neanche la proposta del Partito democratico: mi sembra inopportuna e intempestiva". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, riferendosi alla proposta avanzata dal capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio di riprendere l'esame della legge per introdurre in Italia lo "ius culturae", ovvero il diritto di ottenere la cittadinanza tramite un percorso di istruzione.